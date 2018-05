Yannick Nézet-Séguin signe en exclusivité avec DG

En marge de ses concerts avec l’Orchestre de Philadelphie à Hambourg, lors d’une tournée moins perturbée que l’on pouvait le craindre après un départ houleux à Bruxelles, Yannick Nézet-Séguin en a profité pour signer un contrat d’enregistrement désormais exclusif avec Deutsche Grammophon (DG).

En s’attachant Yannick Nézet-Séguin, le label jaune souhaite clairement se lier au nouveau directeur musical du Metropolitan Opera. Sans aucun détail, le communiqué de presse publié mercredi fait état de « grands projets à l’étude ».

Avec ses orchestres existants, c’est à Philadelphie que vont se tendre les micros de DG pour une intégrale des concertos, avec Daniil Trifonov, et des symphonies de Rachmaninov. La 2e Symphonie a été enregistrée il y a quelques semaines en concert. Yannick Nézet-Séguin complétera aussi la série Stravinski, entamée avec Le sacre du printemps. Il enregistrera Pétrouchka et L’Oiseau de feu. Une 8e Symphonie de Gustav Mahler est aussi au programme. Il s’agit probablement de la captation du concert en 2016, célébrant le centenaire de la création américaine de l’oeuvre, à Philadelphie justement, par Leopold Stokowski.

La collaboration du chef avec l’Orchestre de chambre d’Europe (OCE) se poursuit et La flûte enchantée reste encore à enregistrer dans le cycle des opéras de Mozart. Le pianiste coréen Seon-jin Cho, vainqueur du Concours Chopin, s’associera au chef et à l’OCE dans le 20e Concerto de Mozart. D’autres cycles symphoniques ne sont pas encore annoncés.

L’Orchestre Métropolitain ne sera pas oublié, puisqu’un second CD Deutsche Grammophon sera enregistré à Montréal à l’automne : le premier récital en solo de la basse Ildar Abdrazakov. Le nouveau contrat DG, malgré son « exclusivité » proclamée, n’empêchera pas Atma de continuer à publier des disques de Yannick avec son orchestre. Une intégrale des symphonies de Sibelius est au menu.

DG bouclera le chapitre Yannick-Rotterdam par la publication, le 8 juin, d’un coffret de 6 CD de concerts choisis. On y trouvera notamment la Symphonie no 10 de Mahler, la Symphonie no 8 de Bruckner, Dvorák et Beethoven, la Symphonie no 4 de Chostakovitch et la création mondiale du Concerto pour piano de Mark-Anthony Turnage avec Marc-André Hamelin.