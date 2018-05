Musiques de racines et d’avant-garde à l’assaut de la piste de danse

Voici une perle rare sur la scène musicale montréalaise, qui ne manque pourtant pas de bons musiciens issus de la diaspora haïtienne. Le festival Suoni Per Il Popolo présente demain, lors de son ouverture, une soirée de musiques de club expérimentales mettant notamment en vedette le compositeur-producteur-interprète Jerico, qui revendique ses racines créoles dans ses productions puissantes, saccadées, dansantes, mais pointues, influencées autant par le nouveau son de Durban que par la scène batida de Lisbonne. « Ce gars-là a un son vraiment unique », s’emballe Tobias Rochman, patron de l’étiquette New, qui a lancé il y a un mois Walls, le troisième EP de Jerico.

« Le son des étiquettes Principe [Portugal], NAAFI [Mexique], Gqom [Afrique du Sud], ce sont toutes des influences que j’utilise, le genre de chansons que je joue en DJ, confirme le jeune musicien. Quand vient le temps d’enregistrer mon matériel, j’ajoute à ça mes propres influences musicales comme le zouk, le zouglou, le kompa et les musiques de club expérimentales, puis j’ajoute ma voix. »

Progression impressionnante

Jerico Rony n’a que 22 ans, son parcours est forcément bref : mère née au Québec, père en Haïti, introduction à l’art de la production électronique dès l’adolescence via le logiciel FruityLoop, fascination pour l’art de composer les rythmiques dans le rap, très tôt des premières compositions lâchées sur le Web : « Je les ai toutes retirées depuis, elles n’étaient pas vraiment au point », rigole-t-il. Le EP de trois compositions Walls, paru au début avril, témoigne ainsi d’une impressionnante progression depuis l’automne dernier, lorsqu’il lançait son premier EP, Joya, suivi quelques mois plus tard par A Fool for Love.

Plus brut et explosif, moins porté vers le afro-house et le zouk, Walls marque un tournant dans le son du musicien : « À force d’explorer différents styles musicaux, je finis par mieux trouver le mien, explique Jerico. Tout s’est précisé lorsque j’ai demandé à Chris [Vargas] de chanter sur la deuxième chanson du EP. La musique était déjà toute terminée, mais elle m’a suggéré de chanter moi-même sur les instrumentaux. » Elle a un bon flair, cette Chris — et lui, la bonne tutelle de son papa et de ses oncles : « Je comprends très bien le créole, mais le parle beaucoup moins bien… Ils m’ont fait m’y exercer longtemps avant d’enregistrer. »

Chris Vargas

Colombienne d’origine, l’auteure-compositrice-interprète Chris Vargas codirige l’étiquette New avec son comparse Tobias Rochman ; à deux, ils forment Pelada, l’un des secrets les mieux gardés de la scène électro locale qui se produira à son tour au Suoni Per Il Popolo le samedi 9 juin, à la Sala Rossa. Pensez à une version espagnole du projet Essaie Pas de leurs amis Pierre Guérineau et Marie Davidson, mais en moins glacial : cette Vargas s’amène sur scène le couteau entre les dents et un verre de nitroglycérine à la main. Une énergie punk « aux textes engagés et revendicateurs », insiste Rochman, propulsée par les rythmes technos patentés par ce dernier, nettement plus statique derrière sa console.

Pelada a lancé un premier EP en janvier 2017 sur leur étiquette, et un premier album complet devrait apparaître au plus tard début 2019. Le duo revient tout juste d’une tournée européenne et consacrera les prochains mois à terminer l’album et à mettre en chantier les prochaines parutions de New. « La sortie du EP de Jerico donne un second souffle à l’étiquette, explique Rochman. Cette étiquette, c’est vraiment un projet visant à mettre sous les projecteurs internationaux les nouveaux talents montréalais — comme Jerico. Il est brillant, son EP est le meilleur projet sur lequel on ait travaillé. Du créole haïtien chanté sur des rythmes dansants déconstruits ? Personne n’avait jamais entendu ça, et d’ailleurs, on note déjà l’intérêt en Europe et aux États-Unis pour sa musique. Il y a beaucoup de talent ici, notre but est simplement de découvrir ces voix originales et de leur donner une tribune. Mettre en valeur ceux qui créent des sons personnels et singuliers »

Jerico, qui planche déjà sur un prochain EP de six chansons originales, partagera l’affiche avec ses semblables, GAJU et Huilly Huile (musiques de club panafricaines), l’artiste montréalaise multidisciplinaire Honeydrip et l’excellente productrice et DJ Nidia, fleuron de l’étiquette de Lisbonne Principe, fière représentante de l’excitante scène électro parallèle portugaise.