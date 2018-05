Concert sans encombre à Paris pour Nézet-Séguin avec l’Orchestre de Philadelphie

Photo: Jan Regan

Le resserrement des mesures de sécurité autour de la tournée de Yannick Nézet-Séguin et de l’Orchestre de Philadelphie ( voir Le Devoir de samedi ) a porté ses fruits. Le concert de samedi à la Philharmonie de Paris, très exposé aux manifestations pro-palestiniennes, s’est déroulé sans encombre. Selon les témoignages recueillis par Le Devoir, les fouilles ont été renforcées à l’entrée et le directeur du lieu, Laurent Bayle, a pris la parole avant le concert, en présence du président du Philadelphia Orchestra, indiquant en substance qu’une salle de concert, lieu de musique, n’était pas adaptée pour ce type de manifestations et s’excusant par avance si des perturbations survenaient malgré les précautions exceptionnelles prises. Contrairement au concert de Bruxelles, rien ne s’est passé.