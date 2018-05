Seymour Reads the Constitution!, Brad Mehldau Trio

Voilà tout juste deux mois, ce même espace était occupé par un album solo du pianiste américain Brad Mehldau, consacré à Bach. Superbe disque, acclamé partout. Et revoilà déjà Mehldau, cette fois en trio, et encore ici porteur d’un projet en tout point remarquable. Qui s’en étonnera ? On éprouve une légère impression de redite à l’égard de Mehldau, tant ses projets, si différents soient-ils, se démarquent toujours par leur éclat. Mais on ne se plaindra de rien : ce jazz-là, qui puise autant dans la culture populaire (McCartney et Brian Wilson ont leur reprise) que dans les racines du jazz (Sam Rivers, Elmo Hope) et qui intègre à cette trame des compositions parfaitement calibrées, sait tout être. Sérieux et joyeux, explosif et délicat, éclectique et fluide, rigoureux et libre. Larry Grenadier (contrebasse) et Jeff Ballard (batterie) complètent ce groupe d’exception.

Brad Mehldau Trio - Spiral