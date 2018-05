Sabeel Azam, Sabeel Azam

Il y a quelque chose de déchirant à écouter la voix paisible de Sabeel Azam, les petites imperfections et le sentiment d’inachevé des 12 pièces ici rassemblées. Le musicien folk américain, un ancien du groupe Vows, est décédé brusquement l’automne dernier, laissant derrière lui un travail solo inédit et minutieux. Son frère nous a raconté le patient triage après sa mort, puis le besoin de faire connaître sa voix « unique ». Jeffrey, son camarade de Vows, voyait en lui un « poète », une âme sérieuse et blagueuse tout à la fois. Tout cela s’entend : Sabeel Azam trace, à la guitare acoustique, des mélodies simples et légères — avec, parfois, des ajouts d’harmonica, de violon, de batterie. Majeur et mineur s’entrecroisent, avec toujours cette voix à légère distance, comme si le musicien observait sa musique sans la vouloir définitive. Il n’y aura jamais de suite, mais Sabeel Azam laisse une oeuvre de délicatesse, très lucide sur la vie et les impératifs humains. Tous les profits de la vente de l’album seront remis à des organisations caritatives.



Sabeel Azam ★★★★ Folk Sabeel Azam, Indépendant