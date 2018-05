Live à Montréal, Daran

Il faut offrir beaucoup, en cette ère sursaturée de sources gratuites où l’on trouve tout, tout le temps, pour justifier l’achat d’un enregistrement de spectacle. Daran, son gérant Eddy n’ont pas lésiné : ils proposent tout, en mieux. Tout ce qui s’est passé le 7 novembre 2017 au Club Soda, tous supports mis à contribution : la performance de l’album Endorphine en un CD, des versions immenses des morceaux de bravoure de Daran gravés sur un vinyle. Plus un lien pour télécharger l’ensemble, avec la belle des belles en supplément : Une sorte d’église. Ça s’achète séparément, aussi. L’important, c’est qu’on peut ainsi vivre l’intense expérience Daran dans son auto, en courant sur la montagne, ou dans son chez-soi en regardant l’aiguille suivre le sillon jusqu’à l’abandon. Partout, le même feu inextinguible, cette voix géante et pourtant si humaine, partout la grandeur d’âme et le large horizon des sons. Inimaginable pour moi de vouloir moins que la totale.

Daran - Dur à cuire