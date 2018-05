Les présentations ne devraient pas être nécessaires. C’est le chef, après tout. Obia le Chef. Vétéran de la scène montréalaise, l’une des plumes les plus affûtées du rap québécois. Une douzaine d’années de carrière comme MC et slammeur. Deux albums parus en collaboration avec le producteur El Cotola, un mixtape aussi, Paranoïa vol. 1, lancé en 2016. Des participations remarquées au Combat des mots de Plus on est de fous, plus on lit, chez Marie-Louise Arsenault, à ICI Première, et aux WordUP ! Battles. Pourquoi alors Souflette est-il annoncé comme « son premier album » ? Pourquoi maintenant ? Interrogeons.

« Mourir, c’est se donner la chance de renaître », laisse échapper éloquemment le Chef en réponse à la question « Pourquoi maintenant ? ». Après la parution du rigoureux Le théorème en 2013, la seconde collaboration avec le compositeur/beatmaker El Cotola, Obia le Chef avait « disparu de la carte ». Geste contre-indiqué dans le milieu du hip-hop, au risque de se faire oublier. Or, c’est précisément ce que le rappeur cherchait à faire.

« Je revenais alors de Paris où j’avais participé à un « combat » de rap — que j’ai gagné —, mais je m’étais tellement investi dans la musique que j’ai eu besoin de faire une pause, de recentrer ma vie. Je considérais ça un peu comme une mort. Des années de silence avant de revenir avec un mixtape », Paranoïa, un album qui lui a permis d’élargir son horizon musical, de s’ouvrir « à d’autres ambiances, à des chansons plus mélodiques, alors que les précédents projets étaient plus monotones en matière de livraison — je rappais toujours sur la même note grave… »

La plupart des chansons sont nées d’improvisations que j’ai ensuite peaufinées, approfondies

Une réussite

La renaissance du Chef fut bénéfique, c’est le moins que l’on puisse dire sans diminuer le travail accompli avec El Cotola. Souflette est une réussite, de la première chanson, Queuleuleu, collée aux tendances trap américaines de l’heure, jusqu’à la dernière, Vrai nom et sa rythmique signée Kaytranada, rien de moins.

Dix chansons pour une durée totale de 34 minutes, pas une de trop. Une face A musicalement éclatée. Du son vieille école de Yalla, collaboration avec nul autre que Roi Heenok, la seconde collaboration étant avec le duo belge Caballero JeanJass, intimidants sur CQJVD, autre sommet de cet impeccable album. L’ovni rap chanté Scuse, l’une des plus ingénieuses chansons rap québécoises de l’année, la rythmique signée par le « prodige » Freaky.

Puis il y a la bombe Pas né, qui s’annonce pour être le succès estival du rap québécois. Dire qu’il hésitait à la mettre sur l’album. C’est son coréalisateur Benny Adam qui a insisté : « J’étais vraiment peu sûr du texte, admet-il. Je raconte une histoire simple de ti-cul qui voulait faire son mean, et mon père qui me remet à ma place. » Il doutait parce que, sous ses airs de bluette tropical house généralement porteuse de textes insignifiants, lui raconte quelque chose d’important. « Ironiquement, c’est une des chansons les plus profondes de l’album », ajoute-t-il.

Les années de silence n’ont pas que donné une nouvelle flexibilité musicale au son d’Obia le Chef, elles ont aussi forcé le rappeur à reconsidérer sa manière d’écrire. « Avant, je partais du beat et j’écrivais un texte par-dessus. C’était technique. Ici, c’est l’inverse : je cherchais d’abord les harmonies, le flow. La plupart des chansons sont nées d’improvisations que j’ai ensuite peaufinées, approfondies. Je voulais que ça donne l’impression d’être spontané, pas cérébral — c’est le reproche qu’on me faisait souvent. Trop cérébral, trop réfléchi. Fallait être gelé sur quatre bats pour saisir tout ce que je racontais. Je simplifie sans perdre l’essence du message. »

Ainsi, le message central de l’album sert de réponse à notre première question : pourquoi Souflette est-il présenté comme un premier album, après tant d’années sur la scène ? Parce qu’il a le ton d’un premier album : quand Obia insiste en changeant sa voix lorsqu’il répète que « l’industrie [est] sur les talons » en le voyant débarquer, un frisson nous parcourt l’échine. Parce que ses mots sont ceux d’un rappeur qui se présente au monde en affirmant : c’est moi le CHEF, « Champion, Haïtien, Entrepreneur, Finesseur ; Certifié Hardcore Emcee Flingueur », canarde-t-il sur Ten, production de High Klassified, rien de moins.

La bravade est une posture classique sur la scène rap : « Il faut que j’assume. On m’a souvent dit : “Yo, c’est toi le champion des WordUP ! Battles.” Moi, j’ai jamais revendiqué ce titre. J’ai réfléchi à tout ça et j’ai compris que je peux avoir une belle plume sans pour autant trop compliquer les choses et perdre le public. Le hic avec une plume aiguisée, c’est que, parfois, elle tranche trop deep. »

« C’est ce que je cherchais à accomplir avec Souflette, enchaîne le Chef. À la première écoute, je veux qu’on se dise : Ah, il dit juste de la marde. Mais à la seconde écoute : Oh shit ! il a dit ça ! Je peux avoir une chanson au complet où je fais de la bravade, mais avec une phrase qui explose. L’important, c’est d’avoir au moins une phrase comme ça qui te fasse accrocher. »

« L’affaire, poursuit le rappeur, c’est que j’ai déjà démontré à tout le monde que je pouvais faire des rimes multi-syllabiques et débiter 1500 mots à la seconde. Je peux tout faire. Ce que je veux parvenir à bien faire aujourd’hui, ce sont des chansons simples et efficaces. »