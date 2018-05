La programmation extérieure des 30es Francos de Montréal dévoilée

La chanson québécoise, c’est quoi ? C’est grand. Encore plus grand que l’esplanade de la Place des Arts, là où l’on dévoilait mercredi à l’heure de l’apéro la programmation extérieure des FrancoFolies de Montréal, trentièmes du nom. À partir des 150 spectacles proposés sur les scènes immenses et modestes de la place des Festivals et des alentours, on a un bel échantillonnage. D’autant qu’il faut ajouter une belle poignée d’invités venus de France, de Belgique, d’Afrique francophone…

L’offre est plus que jamais diversifiée. Tous âges, tous genres, toutes allégeances. Entre le 8 et le 18 juin — je choisis au hasard —, un festivalier en goguette pourrait acclamer les Dead Obies aussi fort que Klô Pelgag avec l’Orchestre du Temple Thoracique, retrouver Dan Bigras et découvrir le groupe Mordicus, porter en triomphe l’héritier Ludovick Bourgeois sans ignorer Eman x Vlooper, souligner les 20 ans de valeureuse chanson d’une Catherine Durand et les vrais débuts de Lou-Adriane Cassidy (finaliste des dernières Francouvertes), vivre l’inénarrable expérience Menoncle Jason autant que la récréation quasi yéyé de Patrice Michaud avec Les Majestiques, faire connaissance avec Gael Faure et saluer Laurence Jalbert, bondir avec le Rapkeb Allstartz et entonner avec Marjo ses immortelles.

Tout ça et tellement plus. Dans ce joyeux fatras de formidables artistes, je fais comme vous. Je survole du regard les séries et j’entoure des noms sur le dépliant déplié. L’« événement spécial » Daniel Bélanger sur la grande scène ? Oh que oui ! Yann Perreau, avec Hubert Lenoir, Catherine Major et Anna Frances Meyer (des DeuxLuxes) pour brasser du Jacques Higelin ? On ira, n’en doutez pas. Klô et son Orchestre, ça s’annonce épique, pas question non plus de manquer ça.

De la belle visite

Pas question non plus de passer outre la (belle) visite. On sait recevoir ! On applaudit le retour de Saule, grand Belge chouchou, des non moins bien-aimés Amadou et Mariam. On est bien intrigués par La traversée, spectacle exclusif alliant quatre Français et quatre Québécois, symbolisant l’intention de base lors de la création des FrancoFolies de La Rochelle, puis de Montréal et de Spa : la navette des artistes et des chansons. Ça me fait penser à Daran, tiens, symbole vivant : découvert aux Francos de La Rochelle dans les années 1990, il vit maintenant ici et présentera sur la grande scène de la Catherine le spectacle immense de l’album Endorphine.

Simple aperçu, vous pensez bien : allez virtuellement entourer des noms sur le site (francosmontreal.com). Et partagez ma félicité : je ne suis pas peu content qu’une petite semaine après avoir écrit à quel point la chanteuse française Clara Luciani envoûte et séduit, j’apprenne que les Francos nous l’amènent : chic alors !