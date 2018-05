Festival Concerts aux Îles du Bic: la quête du dépaysement

Ce texte fait partie d'un cahier spécial.

James Darling, directeur artistique du festival Concerts aux Îles du Bic, fait du trio formé de la harpiste Valérie Milot, du violoniste Antoine Bareil et du violoncelliste Stéphane Tétreault le pilier de la 17e édition du festival, qui s’est vu décerner un prix Opus en 2015 et un Grand Prix du tourisme québécois en 2012. La manifestation se tiendra cette année du 4 au 12 août.

Ce qui est bien à Rimouski, c’est qu’en dépit des dates officielles, le festival Concerts aux Îles du Bic déborde toujours un peu. Cela dit, la journée du pique-nique musical gratuit au parc national du Bic, dimanche 12 août à midi, est comprise dans les dates officielles, même si le concert de clôture aura eu lieu la veille.

Mais le parc national du Bic verra ainsi des mini-concerts de la relève les dimanches à 14 heures dès le 24 juin, et ce, jusqu’au 29 juillet, bien avant le début officiel du festival. Un ensemble de musiciens se déplacera même à l’île Saint-Barnabé le 28 juillet, alors que le 1er août se produira le Duo Semplice.

Pendant la durée du festival, un « Festibus » est en activité pour mener les spectateurs à bon port. Les festivités débuteront avec Stéphane Tétreault le 4 août. Le violoncelliste sera associé à la pianiste Lysandre Ménard, remarquée dans le film La passion d’Augustine. Les duettistes joueront notamment les sonates de Chopin et de Debussy.

On retrouvera Stéphane Tétreault associé à Valérie Milot et à Antoine Bareil, le 11 août, pour leur programme de trios avec harpe, enregistré chez Analekta. Milot et Bareil concluront le festival le lendemain avec un collectif d’artistes ayant participé à la semaine musicale. Celle-ci s’achèvera ainsi avec le fabuleux Quintette pour piano et cordes de Schumann. On y retrouvera les jeunes musiciens de l’Ensemble made in Canada, Elissa Lee, Rachel Mercer, Angela Park et Sharon Wei, qui se produisent le 8 août, la veille de la venue de Suzie LeBlanc et Elinor Frey pour un concert d’airs italiens du XVIIe siècle, présenté par Mario Paquet.

À noter qu’un « Passeport mordu » donnera accès à tous les concerts du festival.

Trois concerts 4 août : Concert d’ouverture avec Stéphane Tétreault et Lysandre Ménard.



10 août : Concert du Trio Milot, Bareil, Tétreault.



11 août : Concert de clôture avec Valérie Milot, Antoine Bareil et de nombreux artistes du festival.