Wide Awake!, Parquet Courts

Les garage-rockeurs de Brooklyn ont fait quelque chose de très spécial avec ce Wide Awake !, à point pour le printemps. C’est le disque d’une nouvelle direction : celle d’un tempo moins précipité, plus funk, celle de la confiance en ses moyens dans l’exploration. Cette fraîcheur peut être attribuée à la présence de Danger Mouse à la production. Mais on ne perd rien de la hargne originelle. Le propos est franchement punk : à la fois profondément critique (injustice, violences, péril climatique) et étonnamment optimiste. Fidèle à ses anciennes inspirations, comme The Fall, Parquet Courts incorpore des éléments des Talking Heads, des Mekons, des Beach Boys, mais aussi des Specials, et des éléments ska en général. Almost Had to Start a Fight / In and Out of Patience est la pièce centrale de l’oeuvre : manifeste à la jonction de l’inquiétude anxieuse et du besoin de faire la fête pour passer au travers de cet âge trouble. Vous avez dit éveil de conscience ? En concert au théâtre Fairmount le 26 mai.



Écoutez Almost Had To Start A Fight / In And Out Of Patience

Wide Awake ! ★★★★ Post-punk Parquet Courts, Rough Trade