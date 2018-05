William Walton. Concerto pour alto. Sonate pour cordes. Partita pour orchestre.James Ehnes, BBC Symphony, Edward Gardner.

Le chef prolixe Edward Gardner s’est lancé dans une grande anthologie des oeuvres orchestrales de William Walton en SACD, affrontant une initiative similaire chez Hyperion, menée par Martin Brabbins en format CD. Après la 1re Symphonie, couplée au Concerto pour violon (avec Tasmin Little) et la 2e, associée au Concerto pour violoncelle, voici l’association du Concerto pour alto avec la Partita pour orchestre. Brabbins, qui n’a pas encore publié d’enregistrement du Concerto pour alto, avait couplé cette dernière au Concerto pour violon. Le violoniste canadien James Ehnes prend l’alto, suivant l’exemple de Nigel Kennedy (honorable) et Maxim Vengerov (médiocre). Ehnes et Garner se distinguent par des tempos vifs, le son de Ehnes étant un peu caverneux et effilé par rapport à ma version préférée, Nobuko Imai-Jan Latham-König (Chandos, 1992). Le CD se poursuit excellemment, mais la prise de son assez réverbérée enlève du mordant à la fabuleuse Partita, dont la version de référence reste celle de George Szell, le dédicataire.

James Ehnes joue le Concerto pour alto de Walton