Inauguration d’un orgue restauré

L’externat Sacré-Coeur de Rosemère inaugurera vendredi soir son « trésor caché », un orgue de 23 jeux à action unifiée (8 jeux réels) construit par la compagnie Pels et récemment restauré par Casavant. Jean-Willy Kunz, organiste en résidence de la Maison symphonique, qualifie cette initiative d’« importante sur les plans culturel et éducatif, car elle permet de sensibiliser les élèves de l’externat à la musique d’orgue et aux multiples possibilités de l’instrument ». L’OSM a été sensible à ces vertus éducatives et a délégué non seulement son organiste, mais aussi son tromboniste Pierre Beaudry, pour ce concert d’ouverture.