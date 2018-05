Le retour d’Harmonic

Pour les amateurs de belles éditions phonographiques, Harmonic Records est, dans le domaine du classique, une légende. Avant Jean-Paul Combet, créateur d’Alpha, François-Dominique Jouis, « artisan-éditeur depuis 1984 », avait su cultiver avec maestria le « bel objet » discographique. Disparu depuis plus de 15 ans, Harmonic Records devient Harmonic Classics et revient avec un album de l’un de ses artistes majeurs, l’organiste Jean-Charles Ablitzer, dans un disque consacré à la musique de l’Espagnol Pablo Bruna (1611-1679). Qualité et belle prise de son sont au rendez-vous. Signe des temps, hélas, le disque est distribué en numérique sur iTunes dans 111 pays. Les Japonais en magasin et les puristes sur le site d’Harmonic (harmonicclassics.com) ont accès à un produit physique.