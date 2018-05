Traveler, CHANCES

Chloé Lacasse, Geneviève Toupin, Vincent Carré ont beaucoup voyagé. Ensemble. Deux ans de tribulations dans les sons, les harmonies et les rythmes. Là où ça chante en anglais, en ojibwé, en cri, en français aussi. Détour par l’Inde. Traversée d’un grand pont entre le monde folk familier et l’univers électro-pop sans limites. Ils ont pris des risques, entreposé les carrières solos : chances à saisir, on n’a qu’une vie. Surtout une vie en trio. On obtient en récompense de leur audace conjuguée des multiples de trois, des moments très pleins, d’autres très épurés. Parfois on plane, parfois on est en contact très tactile avec le sol. Parfois ça baigne dans les ambiances, et parfois ça donne très envie de danser. Les pièces sont moins des chansons que des aventures exaltantes et méditatives à la fois, on ne sait jamais trop où ça va aboutir mais on avance et on explore. On contemple ce qu’il y a autour et on examine ce qu’il y a en dedans. Et puis on recommence, à l’infini : tout un périple.

CHANCES - Shine