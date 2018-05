Gérard Caussé, Viola Legend. The Erato Years (1979-2011)

« La légende de l’alto ». Voilà bien le titre qui définit le statut de vedette incontesté de l’instrument en France, notamment dans les deux dernières décennies du XXe siècle, de ce musicien qui fêtera ses 70 ans le 26 juin prochain. Après la fusion entre Warner et EMI Classics, les deux étiquettes pour lesquelles Caussé a principalement enregistré — Erato et EMI — se retrouvent réunies, ce qui facilite la composition du coffret. Le sous-titre The Erato Years est donc superfétatoire, puisqu’il y a autant d’EMI (le Harold en Italie avec Plasson par exemple) que d’Erato. On n’y trouve évidemment pas « tout », puisqu’un altiste contribue à moult projets chambristes. Mais il y a tout ce qui met Caussé en évidence, seul et dans ses partenariats les plus marquants, y compris à travers deux CD sous licence. Avantage collatéral précieux : je ne connais pas d’autre coffret monographique consacré à un altiste. Ces 13 CD bien remplis permettent donc d’avoir une bonne anthologie consacrée à l’essentiel du répertoire pour alto.

Gérard Caussé - Laurent Terzieff: J.S Bach, 6 Suites alto (transcription)