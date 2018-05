Knock Knock, DJ Koze

Après vingt ans de métier, cinq albums et une panoplie de singles, le compositeur-producteur-DJ allemand Stefan Kozalla (DJ Koze) obtient enfin toute la reconnaissance qu’il mérite. Comme Herbert dans les années 2000 et Four Tet aujourd’hui, DJ Koze s’est illustré comme un véritable innovateur du house pourvu d’une touche singulière, psychédélique et chaleureuse à la fois, un son qui traverse le temps et les modes à coups d’échantillons inusités, de basses irrésistibles et de rythmiques ingénieuses. Ce qui ne rend pas Knock Knock plus facile à embrasser : 16 chansons en 80 minutes qui se répandent dans le folk, la pop, le hip-hop et le house (Pick Up, quelle bombe !). Aucun reproche à adresser côté grooves, c’est du Koze admirablement riche ; les idées, parfois contradictoires, s’empilent pour un résultat joyeusement déstabilisant. Là où ça faiblit, c’est du côté des compositions plus « chansonnières » (avec les voix de José Gonzalez, Roisin Murphy, Kurt Wagner), inégales. Knock Knock demeure toutefois un disque ambitieux et emballant, qu’on réécoutera à la première canicule.



Écoutez Pick Up

Knock Knock ★★★ 1/2 Électronique DJ Koze, Pampa Records