Jérémie Rhorer, l’ardent prétendant aux chaussettes rouges

Le premier rendez-vous de Jérémie Rhorer avec l’OSM a eu des allures à la fois éclairantes et étranges sur certains aspects.

De toute évidence, le programme sortait de l’ordinaire. Partant, probablement, du principe que la Symphonie avec orgue de Saint–Saëns se vendrait facilement, le musicien semble avoir eu carte blanche pour concocter une première partie inhabituellement exploratoire.

Découverte était le maître mot de cette moitié de concert. La pièce d’orgue de Henri Mulet (1878-1967) date des années 1914 à 1919, nous dit la notice, et sonne comme du Widor. Elle introduit étrangement le plus singulier et personnel des poèmes symphoniques de Liszt.

Oeuvres d’approfondissement

Dans Du berceau à la tombe tout est question d’atmosphères. Rhorer est très mesuré dans l’Andante initial, mais il réussit de manière magique la sonorité évanouie du « perdendo » qui clôt ce premier volet. La caractéristique la plus surprenante de son interprétation est qu’il interprète les points d’orgue à la fin du Berceau et du Combat comme des césures (pauses), alors que les interprètes enchaînent habituellement les sections.

La présence de cette étrange oeuvre n’en reste pas moins incongrue dans la programmation d’un orchestre, l’OSM, qui joue Les préludes à la Saint-Glinglin, et ne programme jamais Tasso, la Bataille des Huns ou Orpheus. C’est un peu comme si à l’université on prenait le cours 405 sans avoir assimilé ou passé le cours 101 !

La présence d’une transcription de Shylock entre Liszt et Dukas était plus logique que l’introduction de Liszt par Mulet. L’organiste Chelsea Chen — elle le montrera aussi dans Saint-Saëns — porte un intérêt particulier à mettre en évidence les soubassements harmoniques, avec un spectre grave opulent.

Polyeucte confirme les dispositions de Jérémie Rhorer, annoncées dans les Combats lisztiens, soit une ardeur et une forte carrure. Cela tombe bien, puisque c’est la première des qualités musicales qu’il s’agit de mettre en avant dans l’oeuvre de Dukas. Rhorer est cartésien avec une petite touche de fantaisie, mais pas trop, comme en témoignent ses chaussettes d’un rouge pétant que l’on voit très épisodiquement trancher avec un habit impeccable.

Le chef n’est pas du genre à surjouer. L’intervention initiale de clarinette basse, souvent vulgairement mise en avant par d’autres chefs, évolue bel et bien avec Jérémie Rhorer et André Moisan entre piano et pianissimo comme le demande Dukas. Pour finir sur ce chapitre de la tenue, Jérémie Rhorer est un chef élégant et agréable à voir, avec une gestique superbe. Il était, hélas, mercredi, affublé d’un tic horripilant : une manie de se relever la mèche gauche à intervalles de 5 à 20 secondes. Une fois ce manège repéré, cela devenait assez vite insupportable à regarder.

Le succès pour Saint-Saëns

Le public, qui a répondu avec un intérêt poli, mais une certaine tiédeur, à la partie découverte, a fait un triomphe à la 3e symphonie de Saint-Saëns. Là aussi le mot carrure s’impose. L’approche du chef est logique et claire. Les tuilages entre les phrases pourraient être encore plus sensuels dans le mouvement lent, mais l’ensemble, marqué par un « scherzo » très vif a fait une excellente impression.

J’ai parlé en préambule de choses étranges. On citera le fait que l’OSM avait, en pleine recherche de directeur musical, délégué Richard Robert comme premier violon pour cette rencontre fort attendue avec un chef réputé très méticuleux et énergique. Parmi les étrangetés il y avait aussi la présence de certains visages peu connus.

À ce propos, si l’OSM, au lieu de mettre une composition générique annuelle intangible de l’orchestre, imprimait, comme les autres ensembles et orchestres qui se produisent à Montréal, le nom des personnes qui se produisent réellement sur scène lors du concert en question, ce serait fort respectueux vis-à-vis du public et cela répondrait à quelques questions du type « qui sont ces gens ? », qu’on pouvait avoir alors qu’on attendait les premières chaises à tous les étages (beaucoup sont certes apparues pour le Saint-Saëns) pour accueillir un chef d’orchestre aussi intéressant.