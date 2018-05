La chanson belge pleure Maurane

Karin Clercq, chanteuse et comédienne

J’avais 17 ans quand j’ai entendu un matin à la radio, Toutes les mamas. Je me vois encore danser dans ma chambre d’adolescente. Il y avait quelque chose d’unique dans cette voix chaude, puissante. Un peu de chaque pays, un peu de chaque couleur. Quelque chose d’universel et qui donne une pêche d’enfer. Elle s’appelle Maurane, grésille la voix de la radio et elle est Belge. Maurane… Un nom qui consomme les mots, avec une consonance un peu exotique… Un nom qu’on allait entendre souvent par la suite et pas seulement dans notre petit pays, mais dans toute la francophonie. Maurane ne s’arrêta pas à un tube et fit rapidement découvrir l’étendue de son talent à travers des interprétations remplies d’émotion. On ne pouvait pas passer à côté ou être indifférent. On s’est croisée ci et là, au détour d’une scène, d’un bar, et ce qui m’a frappée en plus de son talent d’artiste, c’est son côté franc, concret, vivant, terrien et festif. Ce matin, toutes les mamas sont en deuil.

Charles Gardier, codirecteur des FrancoFolies de Spa

Je vois une artiste vraie et courageuse avec la voix d’un ange. Je la revois ce week-end tellement émue de pouvoir chanter à nouveau et de retrouver son public. Je la sens pleine de projets et d’envies. Nous parlons de son retour aux Francos en 2019 et de sa venue en 2018 comme présidente du Franc’off : j’ai vraiment beaucoup de peine à admettre son départ. Je me dis juste qu’elle est morte un peu comme Molière : en scène. Je suis heureux d’avoir comme dernier souvenir Maurane rayonnante et heureuse en train de chanter Jacques Brel.

Patrick Printz, directeur sortant de l’organisme Wallonie-Bruxelles Musiques

Difficile pour moi d’imaginer la disparition d’une telle voix, reflet d’une personnalité attachante et complexe, tour à tour sensible, profonde, révoltée, parfois en douleur. C’est évidemment la stupéfaction qui domine ce matin. Maurane, c’est également pour moi la coproduction avec Pierre Barouh (Saravah), Remi Le Moal (Editions 23), de son premier album, Danser, en 1986, quand j’étais aux commandes du label Franc’Amour. Une expérience passionnante pour un jeune label que d’accompagner le développement d’une artiste, encore en devenir à ce moment, mais où tout laisser déjà présager l’arrivée d’un talent hors norme.

Pierre Collard Bovy, vétéran de la radio belge

Ce n’est qu’en me levant ce matin que j’ai entendu cette p… de nouvelle, je croyais que j’étais dans un cauchemar. Ce qui me revient spontanément en mémoire c’est lors d’une émission Couleur Nuit en 1986, que j’animais en direct des caves du Botanique à Bruxelles. Maurane était l’une des invitées et commence à chanter Fais soleil, accompagnée de son pianiste de l’époque Charles Loos. Donc duo piano-voix. Après plus ou moins 50 secondes, Toots Thielemans, grand musicien de jazz, invité principal de l’émission, ne résiste pas au swing de Maurane et en pleine improvisation sort son harmonica et accompagne Maurane qui, évidemment, n’en revient pas. Les musiciens de Toots, entendant le « patron » jouer, sont revenus progressivement se joindre à la jam. Tout cela en direct à la radio ! Cette chanson qui, sur les conducteurs de l’émission devait faire 3 min 30 s, en a en réalité fait 7 min 40 s !!! Le public était debout et en délire et l’animateur de radio « buvait du petit lait » tant il était ému de ce qu’il vivait. Ce que je retiens d’elle, c’est surtout sa gentillesse, sa fidélité, en plus de cette voix à jamais inimitable.