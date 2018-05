La chanteuse Maurane est décédée

La chanteuse belge Maurane est décédée à l’âge de 57 ans, a rapporté la chaîne télé RTBF lundi soir.



L’artiste aurait été retrouvée inanimée dans son lit dans sa résidence située Schaerbeek, en banlieue de Bruxelles, précise la chaîne belge.



Maurane, de son vrai nom Claudine Luypaerts, s’est fait connaître du grand public dans les années 1980, notamment en jouant dans l’opéra-rock Starmania de Michel Berger.



Son décès a surpris toute la communauté artistique lundi. Pas plus tard que jeudi dernier, elle effectuait un retour sur scène après deux ans d’absence, dans le cadre d’une soirée hommage à Jacques Brel à l’Inc’Rock Festival.



Elle partageait la nouvelle le jour même à ses fans sur son compte Facebook. « Aujourd’hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de 2 ans d’absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis… Vous devez vous en douter ».



Dans cette même publication, Maurane précisait également travailler sur un nouvel album. « Les choses avancent bien puisque 14 maquettes sont enregistrées […] Un premier single devrait sortir au courant de l’été. » Une tournée était prévue pour 2019.



Lundi soir, Lara Fabian a écrit un vibrant message sur Twitter, disant être « assise dans [son] petit bureau tout blanc à Montréal », et ne pas pouvoir réaliser « que tu n’es plus ». « Je ne peux pas... Je me dis que tu vas appeler et m’engueuler, parce qu’on ne se voit pas assez... mais la vie. Mais cette Putain de vie!!! », écrit la chanteuse.

«Starmania»

Maurane s’est fait connaître en 1979 en participant au spectacle « Brel en mille temps », à Bruxelles, notamment en compagnie de Philippe Lafontaine. Elle a par la suite été choriste pour Viktor Lazlo et Jo Lemaire.



En 1984, elle lance son premier album, Danser. Mais c’est quatre ans plus tard qu’elle atteint le rang de star internationale en tenant le rôle de Marie-Jeanne dans la comédie musicale Starmania.



Elle connaît par la suite une carrière prolifique, acclamée tant par ses fans que la critique. Parmi ses plus grands succès, se trouvent les chansons Sur un prélude de Bach, Des millions de fois, A l’altru mondu, Dernier voyage et Si aujourd’hui.



« J’ai toujours choisi mon répertoire instinctivement, sans chercher le tube, de façon organique », avait-elle déclaré au Paris Match.

Maurane est également reconnue pour avoir chanté de nombreux duos avec d’autres artistes, dont Lara Fabian et Michel Fuguain.



Au fil de sa carrière, elle a remporté de nombreuses récompenses, ayant notamment été nommée Chevalier, puis Officer de l’ordre des Arts et des Lettres en France (2001 et 2011) ainsi que Chevalier de l’ordre de la Couronne de Belgique (2003).



Engagement

En 1993, la chanteuse s’est mobilisée pour la lutte contre le sida. Aux côtés de Francis Cabrel, d’Alain Souchon et de Maxime Le Forestier, notamment, elle monte sur la scène de l’Olympia de Paris au profit de l’association Sol en si (Solidarité Enfants Sida).



De 1996 à 2013, Maurane s’implique auprès des Restos du Cœur – association fondée par Coluche qui offre de l’aide alimentaire d’urgence aux plus démunis – en participant aux concerts des Enfoirés.



Elle a également enregistré en 2008 Le Projet Baltimore, en soutien aux otages du monde entier, dont Ingrid Bétancourt, qui a été prisonnière des Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) de 2002 à 2008.



En 2016, Maurane avait dû prendre une pause de la scène en raison d’une opération. Elle souffrait d’un œdème aux cordes vocales. Elle y a fait son retour jeudi dernier.



La chanteuse a baigné dans la musique dès son plus jeune âge. Son père était compositeur et directeur de l’Académie de Musique de Verviers, et sa mère professeure de piano.