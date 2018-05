Le beau voyage organisé de Dumas

Dès les premiers instants, on est fascinés. Dumas s’amène sur la scène de la Cinquième Salle de la Place des Arts comme un émissaire d’une autre planète. Des éclairages tracent des traits, délimitent un périmètre, quelque chose d’un espace d’atterrissage pour objet volant non identifié. La musique électronique et la guitare acoustique se rencontrent comme si Dumas faisait les présentations : la guitare est un peu intimidée, les machines ne doutent de rien. Séquences en boucle, basse dominante.

C’est à la troisième chanson, la première d’avant le nouvel album, la bien-aimée Arizona, que la guitare décide d’occuper un peu le plancher, le temps de quelques mesures stridentes. Dumas donne l’impression d’arriver, de mettre les pieds sur terre. La version de Mes idéaux, chanson-titre du nouvel album, est toute nue : Dumas gratte l’acoustique, les gens chantent. Pour sa reprise bienvenue du Heroes de David Bowie, les sons échantillonnés et le strumming de la guitare se font risette. On s’apprivoise en ce mercredi soir de première montréalaise.

D’autres titres des précédents albums suivent et s’enchaînent, Ferme la radio, Le cours des jours, J’erre… Le vaisseau spatial du début est devenu machine à voyager dans le temps : c’est comme si notre hilare gaillard avait téléporté son répertoire dans les années 1980. Ce sont encore les mêmes mélodies, bonnes à entonner, mais qui étonnent dans ces atours technoïdes. Ce qui étonne, en vérité, c’est la facilité avec laquelle ces chansons se prêtent à l’expérience. On dirait qu’elles attendaient ça, qu’elles ont été conçues pour exister à l’ère faste du beatbox et du look Miami Vice.

En apnée dans le vinyle

Fantasme réalisé ? Destin accompli ? Boucle bouclée pour le fan de vinyles d’époque ? Un peu tout ça en même temps. On a l’impression que les chansons de Dumas ont trouvé leur terrain commun : elles ne le savaient peut-être pas, mais elles viennent de là. Après toutes ces années d’errance, les voilà à la maison. Rapatriées, en quelque sorte. Toutes ces chansons de guitariste étaient des morceaux électroniques avant même leur naissance.

Ce n’est certes pas la folle fête habituelle de Dumas, où tout le monde saute, où tout le monde se défoule, à commencer par le chanteur. Ça finira par arriver, toutes les machines de l’univers n’empêcheront pas Dumas et ses fans d’exulter, mais l’expérience est déjà une réussite quand arrive l’entracte. La téléportation a eu lieu. Les chansons ont traversé le temps et l’espace. Dumas a plongé dans les années 1980 comme on plonge dans l’écoute d’un vinyle retrouvé. Les tables tournantes (lumineuses) qui flanquent la scène ont servi de balises : on a décollé, on a voyagé, on a été là où Dumas et ses chansons voulaient aller. Vendredi et samedi au même endroit, et un peu partout à travers la province, d’autres personnes monteront à bord. Et Dumas, au poste de pilotage, sourira encore.