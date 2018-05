Un chevreuil, Jay Scott & Smitty Bacalley

Après son passage remarqué aux Francouvertes, le duo de MCs, et compositeurs Jay Scott et Smitty Bacalley, offre sur Un chevreuil les cinq meilleures chansons de sa jeune carrière, tant sur le plan de la prosodie que sur celui des thèmes abordés et des productions. Entre les plus bondissantes et accrocheuses C’était nous ça et Personne, placées aux extrémités du mini-album, trois chansons fines et vaguement mélancoliques qui recadrent l’univers du duo, souvent cabotin. La rythmique trap au ras du sol de Demain, collaboration avec les collègues ST et LIAM, le débit sec, rapide et mélodieux, frappe dans le mille ; la divagation romantique à l’ère digitale, quasi R & B, de DM et son texte original : « Elle était là devant moi j’pouvais l’aborder à l’ancienne / Mais j’étais pressé, faible et / J’ai juste glissé dans ses DM » ; sur un thème similaire, Cellphone et son refrain qu’on entend comme une version délicieusement morose du Hotline Bling de Drake. Les chroniques de la vie quotidienne de Scott et Bacalley gagnent ici en authenticité lorsqu’ils osent se montrer plus vulnérables — à surveiller.



