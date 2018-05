All This Here, Jonas Bonnetta

En 2012, sur une petite île de Terre-Neuve, le Fogo Island Inn voyait le jour à même le roc, devant l’Atlantique — au bord du monde, comme on dit là-bas. En composant la musique pour le film Strange Familiar : Architecture on Fogo Island (2015), dédié à cet ambitieux projet local, le musicien canadien Jonas Bonnetta s’est retrouvé devant bien plus grand. Ce qui donna All This Here trois ans plus tard, un album où des sons enregistrés sur l’île s’incorporent à une musique ambient aux longs airs appuyés, comme des souffles de baleine. On y sent irradier la terre, la glace, les étoiles, la mer (remarquable Tilting). Piano, cordes et synthétiseurs méditent sans toutefois quitter la vie concrète — ses pas, ses oiseaux, ses vagues. Les transitions, parfaitement lisses, font l’effet d’une seule histoire qui raconterait la solitude d’une saison à Fogo Island, lieu sauvage aux vents imprévisibles. Soulignons l’ajout du fiddle si familier de Terre-Neuve (Little Seldom), sans lequel cet album n’aurait pas été aussi beau, ni tout à fait authentique.



All This Here ★★★ 1/2 Ambient Jonas Bonnetta, Idea of North Recordings