Décès d’une grande violoniste

Peu connue du grand public, la violoniste polonaise Wanda Wiłkomirska, qui s’est éteinte mardi à l’âge de 89 ans, fut une immense artiste qui laisse quelques enregistrements indélébiles. Elle s’était notamment faite la championne des concertos de son compatriote Karol Szymanowski. En délicatesse avec les autorités politiques de la Pologne communiste, elle finit par quitter son pays au début des années 1980 et enseigna en Allemagne puis en Australie. Difficiles à trouver, ses disques polonais ou de la Connoisseur Society de New York sont des perles que thésaurisent les amateurs… et ses collègues.