À mettre au calendrier: Pro Musica et Piknic Electronik

Rondeau et sa bande à Pro Musica

La saison 2018-2019 de Pro Musica arbore des airs de jeunesse. Il est rare de voir des artistes poser pour une photo de presse dans un joyeux désordre, mais on peut s’attendre à tout du claveciniste Jean Rondeau, qui reviendra à Montréal avec ses amis du groupe Nevermind et se présentera dans le cadre de la saison de Pro Musica le 21 février 2019 à la salle Pierre-Mercure. Le comité artistique de Pro Musica a ainsi choisi la très médiatique et provocatrice violoniste Patricia Kopatchinskaïa et le violoncelliste Jay Campell pour jouer à la salle Pierre-Mercure, qui devient en toute logique la salle « bis » derrière la Maison symphonique, refuge des vedettes présentées par Pro Musica en collaboration avec l’OSM : Anne-Sophie Mutter, Leif Ove Andsnes, Jean-Philippe Collard et Evgueni Kissin. Pierre-Mercure abritera aussi, le 27 septembre, le concert des 70 ans de la société donné par Jean Saulnier, Yegor Dyachkov et André Moisan.





Piknic Électronik sort ses muscles

Dévoilée mardi, la programmation estivale de Piknic Électronik se présente comme « la plus musclée de son histoire ». Le premier coup du rendez-vous électronique dominical sera porté par une pro des platines, la Brésilienne Anna, le 20 mai. Week-end de trois jours aidant, ce sera rebelote le lendemain avec l’influent Berlinois Marcel Dettmann. La dernière salve de l’été sera assénée par un autre poids lourd allemand, Henrik Schwarz, qui sera là pour la grande finale du 30 septembre. Entre ces démonstrations de force, plusieurs intéressantes propositions comme Claptone le 3 juin, Bicep le 29 juillet, Floorplan le 26 août, ou encore le Brésilien Gui Boratto, le 16 septembre et la Québécoise Ouri le 26 août. En tout, plus de 125 artistes se partageront les deux scènes de Piknic cet été à la Plaine des jeux du parc Jean-Drapeau pour une 16e saison.