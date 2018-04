Millpond Way, M. Grig

Il y a, dans la musique de Mike Grigoni, une aura à la fois moderne et mystique qu’on reconnaît maintenant dès les premières notes. Moins d’un an après Still Lifes, voici Millpond Way, court EP de trois pièces qui peaufine ce style méticuleux, pareil à une onde, chercheur des infinies nuances de l’amplitude. Cette fois, le multi-instrumentiste américain se pose à la jonction de ses influences (folk, ambient et americana) avec une main plus rythmée. Toujours seul au lap steel, au pedal steel, au lobro et à l’ajout des loops, cet écho familier, le musicien dépeint une chevauchée tranquille : Others en est le début, After, le repos du mi-chemin, Millpond Way, le dernier droit. Avec un vent dans le dos, on explore simultanément l’exacte surface des choses et leur périphérie, peut-être à portée de regard — ce sont les silences, les légères pulsations, les sons aussi évanescents qu’un cri lointain. M. Grig, c’est évident, sait faire parler les mélodies — en voici une saison légère, un printemps d’Amérique.

Millpond Way ★★★ 1/2 Folk instrumental M. Grig, Other Songs Music