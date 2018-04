Clair de lune, Menahem Pressler. Oeuvres de Debussy, Fauré et Ravel

Très franchement, je n’y croyais pas. Surtout pas après le récent Debussy de Pollini. La peur du « disque de trop ». Eh bien, ce programme, regroupant la 1re Arabesque, Clair de lune, Rêverie, The Little Sheperd et La plus que lente, plus cinq Préludes de Debussy, augmentés de la 6e Barcarolle de Fauré, ainsi que de la Pavane et Oiseaux tristes de Ravel, enregistré par Menahem Pressler en avril 2017 à Paris à l’âge de 93 ans, n’est pas le disque de trop. On doit au label français La Dolce Volta la lumineuse idée d’avoir fait enregistrer des récitals en solo au pianiste historique du Beaux-arts Trio. D’autres en cueillent les fruits, mais dignement, car comme chez La Dolce Volta, le piano est bien choisi, réglé et capté. Dans ce programme, Pressler explore les espaces du rêve. Il prend son temps parce qu’il sait que le temps, précieux, se goûte. Son Debussy intimiste, doux et sobre, au toucher toujours aussi magique et parfaitement contrôlé, invite à l’introspection. Précieux, émouvant, et, à vrai dire, unique.

Menahem Pressler interprète Voiles de Debussy