Rideau levé sur la programmation en salle du Festival de jazz

Une année avec Ry Cooder, Robert Lepage, Charlotte Gainsbourg, Jain, Jordan Officer et Soft Machine (oui!) est forcément une bonne année. En plus, il y aura du jazz.

L’autre jour, on parlait retombées en ces pages. Il y aurait plus de retombées pour le Festival international de jazz de Montréal que pour la F1, lisait-on.

C’est sûrement vrai. N’empêche qu’entre vous et moi, ça demeure de l’intangible : les retombées, ça se calcule à la dizaine de millions près, grosso modo, c’est comme l’estimation des foules. Alors que là, une fois qu’on a la programmation en salle du FIJM, c’est du solide. On sait combien. Exactement combien. On a même le prix des billets pour chacun des 150 spectacles qui seront présentés du 28 juin au 7 juillet dans le très large cadre de la 39e mégabringue festivalière : le dévoilement avait lieu mardi matin au lounge de la Maison du festival. C’est tout aussi précis pour l’obtention desdits billets : en « prévente exclusive pour les abonnés de l’infolettre dès mercredi, 10 h », et vendredi même heure pour les autres, aux habituels guichets réels et virtuels.

Pour aller voir et entendre qui ? Ça dépend des oiseaux. Plus que jamais, le FIJM est affaire de nids, de niches, de genres et de goûts. Moi, je suis très guitare, alors c’est Ry Cooder que j’ai d’abord dans le collimateur. Première visite au festival pour le vétéran des musiques enracinées. Pas question de passer à côté du nouveau spectacle de Jordan Officer, notre virtuose de la note essentielle. Ni du René Lussier Quintette. Marc Ribot, quelqu’un ? L’admirable guitariste survolera toute sa carrière, ce qui est un sacré programme (intitulé Songs of Resistance). Ben Harper avec Charlie Musselwhite, ce sera du blues pour vrai. George Thorogood, ça va faire du bruit.

Robert Lepage chez les esclavagistes

Êtes-vous Lepage ? Ou plutôt, qui ne l’est pas ? Le projet SLÃV de Robert Lepage, avec Ex Machina et Betty Bonifassi, occupera le TNM pendant trois semaines : faites vite, les billets s’arrachent pas mal plus vite que des chaînes d’esclaves. Êtes-vous prog ? Psych-prog ? Il y aura Soft Machine, je me pince. Et l’éternel Ian Anderson pour les 50 ans de Jethro Tull. Êtes-vous pop, pop, pop ? Vous bondirez avec Jain, la sensationnelle jeune Française, voyagerez avec Kimbra, exulterez avec Metronomy. Êtes-vous chanteuses-chanteurs ? Holly Cole revient, Dee Dee Brigdgewater et Melanie De Biasio itou, entre autres Seal, Bobby McFerrin et Boz Scaggs : j’avoue un parti-pris pour Beth Hart, Melissa Laveaux, Charlotte Gainsbourg et notre exquise BEYRIES.

Êtes-vous jazz, au fait ? Dans ce défilé de têtes d’affiche du FIJM, on oublie qu’il y en a aussi pour les purs, les durs, les plus ou moins purs et les plus ou moins durs du genre : au-delà des champions consacrés — retours d’Al Di Meola, Archie Shepp, Brian Blande et Terence Blanchard et cie —, on notera l’événementiel spectacle de Carla Bley avec l’Orchestre national de jazz de Montréal, ainsi que les multiples propositions du Dr. Lonnie Smith, de John Medeski et Mark Guiliana. Je suis assez peu jazz, on le saura, j’en rate sûrement des importants dans ce survol : j’irais fureter du côté des séries proposées au Gesù et au Monument-National à l'adresse montrealjazzfest.com si j’étais vous. Là, tout de suite.