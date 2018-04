Antisémitisme: Barenboim rend ses prix Echo

Berlin — Le célèbre chef d’orchestre Daniel Barenboim, directeur musical d’un des deux grands opéras de Berlin, a annoncé lundi qu’il rendrait des prix musicaux obtenus en Allemagne après que des rappeurs aux textes jugés antisémites eurent aussi été récompensés. M. Barenboim, qui a remporté ces dernières années plusieurs de ces prix, nommés Echo, a dénoncé dans un communiqué un album de rap aux textes « clairement antisémites, misogynes, homophobes et d’une manière générale méprisants pour la dignité humaine ». En conséquence, le chef d’orchestre israélo-argentin et deux orchestres qu’il dirige, la Staatskapelle de l’Opéra Staatsoper de Berlin et le West-Eastern Divan Orchestra, ont « décidé de rendre toutes [leurs] distinctions ».