Artistes et fans rendent hommage au DJ suédois Avicii

Stockholm — Musiciens et fans ont rendu hommage samedi à Stockholm au Suédois Avicii, un des DJs les plus célèbres de la scène électro, au lendemain de sa mort à l’âge de 28 ans à Oman.

Considéré comme l’un des meilleurs DJs au monde, Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat d’Oman, où il se trouvait depuis quelques jours en vacances avec des amis.

De Madonna à David Guetta, les messages d’artistes et d’anonymes ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire du jeune Suédois et sa contribution à la musique House

Something really horrible happened. We lost a friend with such a beautiful heart and the world lost an incredibly talented musician. Thank you for your beautiful melodies, the time we shared in the studio, playing together as djs or just enjoying life as friends.

