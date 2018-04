Le Suédois Avicii, un des DJ les plus célèbres de la scène électro, est mort vendredi à l’âge de 28 ans à Oman, a indiqué son agent.

Tim Bergling, de son vrai nom, a été retrouvé sans vie à Mascate, la capitale du sultanat, selon un communiqué.

Revoyez le vidéoclip officiel de Wake Me Up, l'un des plus grands succès d'Avicii

Plus de détails suivront.