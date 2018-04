Le concert-conférence de Jean-Efflam Bavouzet

Aller au concert requiert nécessairement un effort en temps, sinon en argent. L’invité de la Fondation Arte Musica pour les célébrations entourant le centenaire de la mort de Claude Debussy, le pianiste français Jean-Efflam Bavouzet, nous a montré, en récital jeudi à la salle Bourgie, que le jeu en valait la chandelle, les musiques du passé pouvant vibrer au diapason de nos sensibilités contemporaines. Paradoxalement, cette soirée à quelques égards déroutante nous aura aussi parfois rappelé pourquoi certains préfèrent le confort du foyer à la salle de concert.

Articulé autour des œuvres phares de la maturité de Debussy que sont les Images et les Préludes, le programme n’est pas en cause, d’autant plus qu’il avait le mérite d’incorporer trois œuvres de jeunesse aussi rares que plaisantes. On s’explique mal par contre le choix de jouer ces pièces de manière enchaînée, ce qui a eu pour effet de priver le public, et le musicien, d’un premier contact qui s’annonçait pourtant chaleureux.

Censé préserver la qualité de l’écoute, le décorum rigide du concert classique y nuit aussi à l’occasion. Plus qu’un simple moyen pour l’auditeur de témoigner de son appréciation, les applaudissements permettent de se détendre pour mieux plonger dans la pièce suivante. L’audition enchaînée et sans interruption, en seconde partie du concert, des 12 pièces du deuxième livre des Préludes rappelait curieusement l’expérience du disque, alors que le concert suppose une interaction entre l’interprète et le public, qui ne fut guère exploitée jeudi.

À cet égard, il nous a semblé que ce n’est qu’en deuxième moitié du livre que le silence forcé entre les pièces a fait place à une réelle communion, dans le son et le silence, entre le pianiste et son public.

Il faut dire que du côté de l’équilibre des énergies entre scène et salle, la première partie avait eu de quoi inquiéter. Une heure après le début du concert, Bavouzet avait joué 35 minutes et en avait parlé 25. Non seulement a-t-il usé l’attention des auditeurs — les lumières de salle, allumées expressément pour que le pianiste puisse voir le public, auraient dû lui en faire remarquer la lassitude —, mais la sienne n’est pas non plus sortie indemne de ces longs discours : ses interprétations de la première série des Images et des trois Préludes extraits du premier livre étaient grevées par des défaillances de mémoire et une propension à gesticuler, musicalement parlant, dans les moments d’apothéose.

Le pianiste a toutefois fait honneur à sa réputation d’interprète de prédilection de Debussy dans le second livre des Préludes, s’appropriant de manière à la fois sensible et ludique les nombreuses digressions et ruptures de ton de cet opus quelque peu hermétique, notamment dans l’Hommage à Samuel Pickwick. L’interprétation géniale de l’Étude « pour les cinq doigts », donnée en rappel, a fait regretter de n’avoir pu entendre davantage de musique au terme de cette soirée un peu longue.