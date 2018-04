Un disque d’Ayana Tsuji avec l’OSM chez Warner

Warner Classique publie vendredi le premier CD de sa nouvelle violoniste, la Japonaise Ayana Tsuji, et a pour cela puisé dans les enregistrements des épreuves du Concours musical international de Montréal qu’elle remporta en 2016. Le programme Ayana Tsuji Live in Montreal regroupe le Concerto pour violon de Sibelius de la finale, le Duo Concertant de Stravinski avec le pianiste Philip Chiu, enregistré en demi-finale, et son Introduction et rondo capriccioso de Saint-Saëns, tiré des quarts de finale. L’Orchestre symphonique de Montréal est dirigé par Giancarlo Guerrero.