The ArtScience Remixes, Robert Glasper Kaytranada

En voilà, une surprise : spécialement pour le Record Store Day de samedi, l’étiquette Blue Note édite en vinyle cinq remix de chansons tirées du plus récent projet fusion pop-r b-jazz-rap ArtScience du brillant jazzman américain Robert Glasper, remix signés Kaytranada. Inattendue collaboration entre le New-Yorkais et le Montréalais, qui s’accorde d’admirables libertés dès No One Like You en détournant le groove jazz fusion original pour investir avec brio le son drum bass jazzé de 4Hero ou Peshay. Les quatre autres (ainsi que les trois brèves inédites sur le EP) sont davantage dans le registre naturel de Kaytranada. Ainsi, le remixeur s’inspire du bridge r b de l’originale pour construire le groove coulant de Thinking About You ; modifie le motif rythmique de Day to Day pour lui insuffler une touche samba. Décoince la vive cadence de Find You et allège Written in Stone de son poids pop-rock pour les transformer en de délicieuses ballades r b, sans diminuer la présence et le jeu du pianiste et chef d’orchestre américain. Une autre bonne raison de faire la file devant votre disquaire favori.



Écoutez No One Like You (KAYTRANADA Remix/Audio) ft. Alex Isley

The ArtScience Remixes ★★★★ Électronique Robert Glasper & Kaytranada, Blue Note