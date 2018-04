A Social Call, Jazzmeia Horn

Parlons d’un (vrai de vrai) nom prédestiné : Jazzmeia. Parlons surtout d’une arrivée remarquée dans le monde du jazz vocal pour cette Texane d’origine qui a eu 27 ans cette semaine. Deux premiers prix à de très prestigieux concours (Sarah Vaughan en 2013 et Thelonious Monk en 2015), une nomination aux prix Grammy 2018 avec ce premier album, longue série de critiques élogieuses. Fort charisme scénique (le genre de présence qui happe), grande agilité et précision de son chant, scat remarquable (Tight), Horn vole haut — et avec un naturel désarmant. On évoque Vaughan ou Betty Scott comme références. Vrai, mais il y a aussi une signature distincte — particulièrement à travers un formidable medley où elle enchaîne Afro-Blue avec un texte en spoken word et un spiritual : quelque 13 minutes puissantes, politiques et poétiques, qui traduisent son attachement à la culture afro-américaine et synthétisent éloquemment son art.

Jazzmeia Horn - Afro Blue / Eye See You / Wade in the Water - Medley