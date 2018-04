Le pianiste Christian Blackshaw revient à Orford

Le récital donné par le pianiste Christian Blackshaw le 14 juillet à Orford Musique, avec les Moments musicaux et la sonate D. 784 de Schubert, ainsi que la Fantaisie op. 17 de Schumann, sera l’un des concerts phares de l’été musical québécois.

Le festival, qui se tiendra du 6 juillet au 11 août, affiche deux nouvelles séries en collaboration avec la Maison Merry, fraîchement restaurée, et la municipalitéé́ de North Hatley alors que, par ailleurs, une cinquantaine de concerts gratuits seront donnés par les étudiants de l’Académie dans la région.

En ouverture officielle, le 6 juillet, Les Violons du Roy interréèteront Vivaldi sans chef. À l’autre bout du spectre, le 11 août, I Musici et Jean-Marie Zeitouni cultiveront le répertoire romantique, avec Brahms, Elgar et Schumann.

Outre Christian Blackshaw, la programmation affiche notamment le Trio avec piano de Vienne ; la soprano Nathalie Paulin et le ténor Benjamin Butterfield, pour un hommage à Chabrier ; le Cuarteto Quiroga ; Marina Thibeault ; Serhiy Salov et le duo Andrew Wan-Charles Richard-Hamelin, engagé dans les Sonates pour violon et piano nos 5 à 7 de Beethoven qu’il va enregistrer.

Une thématique d’inspiration japonaise parcourant le festival, on trouvera, au fil de l’été, un concert nippon de Sara Davis Buechner, une conférence sur l’art floral ikebana, des ateliers de dégustation de saké et une cérémonie du thé.

Renseignements : orford.mu/festival-2018