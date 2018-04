Looks of a Lot, Jason Moran

Tête d’affiche d’une des plus prestigieuses étiquettes jazz (Blue Note) pendant près de 20 ans, le pianiste Jason Moran est maintenant aux commandes de sa propre maison de disques. Yes Records est encore toute petite — c’est Moran qui a envoyé au Devoir les liens de téléchargement de son album —, mais ne doutons pas de la solidité de la musique qu’elle propose : Looks of a Lot est du pur Moran, pianiste phare de cette génération de jazzmen afro-américains dont les horizons musicaux sont formidablement ouverts. La musique a été créée dans le cadre d’un projet avec des étudiants de la Kenwood Academy Jazz Band (le Chicago Symphony Center commanditait) et explore sans crainte d’éclectisme un territoire blues au centre duquel des questions sociales émergent. La dynamique particulière de la formation (l’exceptionnel groupe Bandwagon, avec des étudiants) en fait un album difficile à classer, mais néanmoins porté par une énergie et un enthousiasme sonore qui rappelle ici et là son précédent projet (Fats Waller). Disponible par le site Bandcamp.



Looks of a Lot ★★★ 1/2 Jazz Jason Moran, Yes Records