The Searcher. The Original Soundtrack, Elvis Prestley

Vendredi, en ces pages, je commentais le portrait documentaire The Searcher, dont la première sera diffusée samedi à HBO. En voici la bande sonore, offerte en CD simple, en vinyle et en coffret de trois disques. Le coffret, certes préférable, inclut la trame instrumentale de Mike McCready (le guitariste de Pearl Jam) et les versions d’origine des enregistrements qui ont nourri Elvis, tête, coeur, corps et âme. C’est la configuration minimale que j’ai en main, et que j’écoute en boucle : cela suffit à comprendre qu’Elvis n’a jamais cessé de chercher sa vérité à travers ses choix musicaux, loin d’être arbitraires (sinon à l’époque des films en série). Qu’il mêle R B et hillbilly pour Baby Let’s Play House, qu’il marie le rock’n’roll du diable et le gospel dans Milky White Way, qu’il tente du Dylan, qu’il extirpe sa souffrance à la manière d’un chanteur d’opéra dans Hurt, l’instinctif Elvis aura toujours chanté sa vie. Admirable.

Elvis Presley - Milky White Way