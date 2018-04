Une «Flûte enchantée» de Robert Lepage à Québec cet été

Robert Lepage mettra en scène La Flûte enchantée de Mozart au Festival d’opéra de Québec qui se tiendra du 24 juillet au 6 août 2018.

La première du nouveau spectacle de Robert Lepage est annoncée le 31 juillet. La Flûte enchantée sera reprise les 2, 4 et 6 août. Comme pour La Tempête de Thomas Adès et L’amour de loin de Kaija Saariaho, précédemment, il s’agit d’un spectacle ultérieurement présenté au Metropolitan Opera de New York, rodé à Québec.

« Cette collaboration est pour nous une opportunité exceptionnelle » se réjouit le directeur général et artistique du festival, Grégoire Legendre qui, interrogé par Le Devoir, avoue monter ce projet depuis « près de deux ans ». Grégoire Legendre ne sait pas dans quelle saison la nouvelle Flûte enchantée va intégrer le calendrier du Met.

Une Flûte magique

Le directeur du festival nous promet une « Flûte enchantée à la tradition respectée dans son esprit, qui se déroulera d’ailleurs en Égypte, mais présentée de manière presque fantastique. » « Nous allons élever l’aspect visuel de la Flûte à un niveau différent », se réjouit-il.

En conférence de presse, mercredi, Robert Lepage a qualifié l’opéra de Mozart de « grande oeuvre lumineuse du répertoire lyrique ». « C’est une oeuvre blanche ; une oeuvre qui prend la couleur de son metteur en scène » a-t-il ajouté.

Dévoilant un ressort du spectacle, Robert Lepage a noté que la traduction française du titre est plutôt La flûte magique et que, souvent, « la flûte est très présente, mais la magie n’y est pas ». Il a donc promis d’associer à sa production un spécialiste de l’illusion, et spécifiquement d’une forme de magie, le « black art ».

En termes de dispositifs, les défis techniques seront moindres que dans des projets antérieurs, par exemple la construction d’une piscine en plein Grand Théâtre pour Le Rossignol de Stravinski ! Les décors sont montés en ce moment dans les studios d’Ex Machina à Varennes et testés avec des acteurs. « Ce n’est pas un spectacle high tech » a résumé Robert Lepage.

Grégoire Legendre est le seul responsable de la distribution faite « dans l’esprit du Met, avec plusieurs chanteurs canadiens » mais ne sait pas combien d’entre-eux seront engagés à New York. On y trouve John Relyea (Sarastro), Audrey Luna (La Reine de la nuit), Simone Osborne (Pamina), Frédéric Antoun (Tamino), Gordon Bintner (Papageno), Pascale Beaudin (Pamina) et Eric Thériault (Monostatos).

Un opéra en concert

D’autres faits importants, dont deux innovations, marquent l’édition 2018 du Festival d’opéra de Québec. Tout d’abord la présentation d’un opéra en version concert. Ce sera Pelléas et Mélisande de Debussy dirigé par Jean-Philippe Tremblay avec Guillaume Andrieux (Pelléas), Samantha Louis-Jean (Mélisande), et Marc Boucher (Golaud). Ensuite une double collaboration avec les Jeunesses musicales. D’abord pour le second spectacle du festival, La Belle Hélène d’Offenbach et, nouveauté 2018, avec un opéra pour les enfants, L’Aventure gourmande de Hansel et Gretel. Grégoire Legendre se réjouit particulièrement de cet « opéra bonbon proposé aux enfants dans les centres communautaires de loisirs et d’entraide ». En effet, « au lieu de centraliser dans un endroit nous allons faire voyager la production pour atteindre plus de jeunes ».

Le Festival, qui s’ouvrira par un concert lors duquel les Violons du Roy accueilleront Véronique Gens, dont ce sera la première visite au Canada, reconduira sa Brigade lyrique qui essaimera les plus beaux airs d’opéra aux quatre coins de la capitale nationale. Quant au grand concert en plein air, il réunira le 24 juillet, dans la cour du Vieux-Séminaire de Québec, quatre sopranos : Suzanne Taffot, Claire de Sévigné, Lauren Margison et Gianna Corbisiero.

Renseignements : festivaloperaquebec.com. Les billets : 418-529-0688 ou 1-877-643-8131.