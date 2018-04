À mettre au calendrier: Domaine Forget et Denise-Pelletier

Denise-Pelletier, entre Rabelais, Bergman et Tremblay

Le directeur artistique du Théâtre Denise-Pelletier, Claude Poissant (au centre), s’est permis le grand écart pour sa saison 2018-2019. Son voeu : dessiner « un espace de fiction et de réel où il fera bon s’égarer ». L’automne commencera avec la truculence de Rabelais dont les Prouesses et épouvantables digestions du redouté Pantagruel seront mises à la main de Gabriel Plante et de Philippe Cyr. Novembre verra Bonjour, là, bonjour être réservée à Claude Poissant ; le directeur se mesurera ainsi à son premier Michel Tremblay. Ingmar Bergman colorera janvier avec un Fanny et Alexandre passé à la moulinette de Félix-Antoine Boutin et de Sophie Cadieux. Un autre film scellera le printemps : La société des poètes disparus, auquel s’attaquera Sébastien David. À la salle Fred-Barry, plusieurs offrandes de choix aussi, dont des textes de Marie-Christine Lê-Huu, Jasmine Dubé, Clara Prévost et Steve Gagnon.

Le Devoir

La crème du Domaine Forget

Le Festival du Domaine Forget s’ouvrira le samedi 23 juin avec un concert de l’Orchestre Métropolitain associant Yannick Nézet-Séguin et Louis Lortie dans le 1er Concerto et la 4e Symphonie de Tchaïkovski et se conclura le 18 août avec Marie-Nicole Lemieux, Les Violons du Roy et Jean-François Rivest dans le Poème de l’amour et de la mer de Chausson et la Rhapsodie pour contralto de Brahms. Le Domaine Forget abritera aussi la première rencontre entre Bernard Labadie et Charles Richard-Hamelin dans le concerto « L’empereur » de Beethoven (30 juin), accueillera José Van Dam et Sophie Koch et verra la création d’une version du Voyage d’hiver de Schubert avec Philippe Sly et des musiciens klezmer. Parmi les visites importantes, on citera le Trio Vadim Gluzman, Johannes Moser, Evgueni Sudbin, le duo de pianistes Benedetto Lupo et Mari Kodama, Bobby McFerrin et Diane Dufresne pour un grand concert extérieur de clôture gratuit, le 19 août. Le 28 juillet sera la journée dédiée au 40e anniversaire du Domaine.

Christophe Huss