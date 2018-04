Six concerts populaires cet été

Le Comité musique Maisonneuve proposera six soirées estivales au Centre Pierre-Charbonneau les jeudis à 19 h 30, du 28 juin au 2 août. L’Orchestre symphonique des jeunes de Montréal et Louis Lavigueur ouvriront la série avec une soirée russe, Nicolas Ellis dirigera le Métropolitain dans la 7e Symphonie de Beethoven le 5 juillet et Marie-Josée Lord, l’Orchestre de la Francophonie et Jean-Philippe Tremblay seront associés le 19. Les trois autres concerts, moins strictement « classiques », sont Michel Louvain symphonique, une soirée de musiques de films et un grand concert de clôture avec Marc Hervieux et 240 choristes.