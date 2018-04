Justin Timberlake au Centre Bell: musique de club chasse et pêche

Pendant la première heure du concert qu’a livré Justin Timberlake hier soir au Centre Bell, nous avions complètement oublié qu’il avait lancé l’album disco-champêtre Man of the Woods en février dernier — certes, un disque facilement oubliable, direz-vous. Nous avions même oublié sa mièvre performance à la mi-temps du dernier Superbowl. Pendant une heure, c’était généreusement pétaradant et expertement spectaculaire. De la grande variété livrée par un performeur doué, avec ses quinze musiciens, ses six danseurs qui le suivaient dans chacun de ses pas agiles.

Il s’était pourtant employé à nous rappeler cet album dès le début du concert, enchaînant Midnight Summer Jam (presque un hommage au Michael Jackson de Off the Wall) à la suite de Filthy, qui ouvre Man of the Woods. À ce moment-là, il y avait peu à dire du brio de son orchestre, ou de la justesse de sa voix, simplement parce qu’on n’entendait rien — difficile de croire que ce public majoritairement adulte puisse crier comme s’il avait encore seize ans. Ainsi, l’idée d’étirer l’intro de Filthy prenait tout son sens, question de laisser passer cette première salve de décibels avant de passer aux choses sérieuses et audibles.

Et vlan ! Tirées du brillant FutureSex/LoveSounds (2006), les deux bombes R B/dance LoveStoned et SexyBack. Timberlake, dans ses pantalons de survêtement et sa veste de jeans, s’en allait au pas de course, et il avait toute une piste devant lui. À une extrémité du parterre, la scène sans fond, avec le public tout autour, s’étendait en une sinueuse passerelle sur laquelle on avait planté six arbres, suivie de trois autres petites scènes circulaires. Aucun écran DEL : en support aux projections, des rideaux diaphanes étaient déroulés du plafond pour, tiens, peindre un ciel bleu et un décor montagneux pendant la chanson titre du nouvel album, celle-là jouée avec sa touche gospel-country.

Succession de tableaux

Chaque chanson ou presque était un tableau, avec sa chorégraphie, aussi captivante que le refrain proposé. Dans un tempo disco plus lent, Timberlake a longé la passerelle pour Higher Higher, ses trois guitaristes le suivant de près. Pour Señorita (de son premier album solo, Justified, 2012), un piano électrique est apparu au centre de la scène. Pour la funkySuit Tie, le performeur a refait son numéro de tango avec le pied de micro obéissant ; on n’ira pas jusqu’à dire que c’était digne de Fred Astaire, mais ça en mettait plein la vue.

Cette fois, c’est un séquenceur MPC qui apparaît au-devant de la scène, suggérant un retour en arrière dans le sac à succès électro-pop du chanteur. Timberlake nous offre un solo de pitons pour introduire l’explosif trio composé de My Love, Cry Me a River, avec ses quinze musiciens alignés à ses côtés, et l’épique ballade Mirrors, que la foule a chantée à sa place.

Franchement, le concert aurait pu s’arrêter là, merci bonsoir, que tous seraient rentrés chez eux repus, épuisés et satisfaits. Mais il restait encore une heure de chansons à écouter, plein d’autres bombes : Summer Love, Rock Your Body, Can’t Stop the Feeling évidemment offerte à la toute fin. Et il restait aussi le poussif moment « feu de camp », que Timberlake a pris au pied de la lettre.

Ils sont presque tous venus le retrouver sur la petite scène au centre de la passerelle (encadrée de deux bars), les quatre choristes, les quatre cuivres, les trois guitaristes ; on a jasé et enregistré un petit clip Instagram pour souhaiter bon anniversaire au jeune fils du chanteur, et à Madame Sue accotée au bar — c’était aussi sa fête, elle avait hier soixante-dix ans. Le temps d’un shooter et de la chanson Drink You Away, puis un (trop) long clip était diffusé sur les rideaux, le temps d’aménager le feu de camp.

Un vrai de vrai, au bout de la passerelle. Le cercle de roches, les vraies flammes, la fumée… Il ne manquait que les guimauves. Timberlake, dans sa chemise en flanelle, a chanté… Flannel. Ses choristes s’étaient tiré une bûche (elle aussi, vraie) autour du feu, et chacun leur tour ont poussé un refrain emprunté, dont Dreams de Fleetwood Mac et Ex-Factor de Lauryn Hill — drôle de coïncidence, Drake et Cardi B viennent tous deux de lancer une chanson qui échantillonne ce vieux succès de la pionnière du R B/hip-hop. Bref, nous avions compris que ce moment acoustique servait à briser le rythme, à relier le spectacle au thème « authentique » de « retour à la terre » du récent album, mais ça commençait à devenir long. Heureusement que le disco et ses belles chorégraphies ont repris le gouvernail de cette soirée qui, malgré son feu de camp, est demeurée réjouissante.

Quatre ans après son dernier passage à Montréal, le monarque de la pop américaine Justin Timberlake remet ça encore lundi soir, toujours au Centre Bell. Attention à vos tympans, ses adultes de fans n’ont aucune retenue.