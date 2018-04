Louis Couperin, Suites pour clavier, Pavel Kolesnikov (piano)

Louis Couperin ★★★★ 1/2 Classique Suites pour clavier, Pavel Kolesnikov (piano). Hyperion CDA 68224

Une sélection de Mazurkas de Chopin, le précédent CD du pianiste sibérien Pavel Kolesnikov, vainqueur du concours Honens en 2012, avait été l’une des vedettes de notre recensement des 10 meilleurs disques de l’année 2016. Son nouvel opus achève de nous convaincre que Kolesnikov est un artiste à suivre absolument. Ce n’est pas la première fois que l’on joue Couperin au piano (Alexandre Tharaud l’a fait avec son album Tic, Toc, Choc). Kolesnikov le fait, sur un Yamaha CFX, mu par une véritable quête sonore pour utiliser la vocalité de l’instrument allié à sa percussivité. Au sein du manuscrit de Bauyn, qui compile par tonalités les danses laissées par Louis Couperin, Kolesnikov agence lui-même trois suites (ré mineur, sol mineur et la majeur), auxquelles il ajoute cinq pièces, dont le fameux Tombeau de Mr. de Blancrocher et une pavane dans la rare et tragique tonalité de fa dièse mineur. Comme celui des Mazurkas, ce disque très personnel, qui en dit long sur un artiste attachant, est un parcours fascinant.