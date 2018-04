Neon, Cats on Trees

Neon ★★★ Chanson pop-électro Cats on Trees, Tôt ou tard

En cette ère de minialbums, de constant et obligatoire rafraîchissement des listes d’écoute, les cinq ans d’intervalle entre ce Neon et le premier album plébiscité de Cats on Trees (quelque 220 000 albums homologués) ont creusé un grand trou dans lequel le doute s’est fatalement installé pour le duo toulousain. Et si le fol engouement pour Sirens Call avait été un rêve, un leurre ? Pas facile de faire descendre les chats apeurés de l’arbre. Le fait est qu’il y a l’empreinte d’un traumatisme dans le timbre de Nina Goern, dès Keep on Dancing : on se trémousse encore, mais pour tromper l’angoisse qui taraude. Les mélodies et les arrangements y gagnent en gravité, c’est la récompense : Yohan Hennequin et Nina ont vieilli vite, mais bien. On s’attache surtout aux chansons tristes : la ballade Blue, la sombre Smile. Ça confère de la crédibilité à cette sorte de pop électro dont les textes en anglais demeurent décidément au ras des pâquerettes : la justesse d’émotion, ça compte.