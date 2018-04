À mettre au calendrier: un nombre record de concerts à la salle Bourgie

Isolde Lagacé, directrice générale de la Fondation Arte Musica, a dévoilé avec « enthousiasme » les concerts et les séries de la 8e saison de la salle Bourgie, dont le fil conducteur sera la musique française. L’enthousiasme déborde presque, puisque l’offre atteint désormais le record de 105 concerts. La salle Bourgie se lance notamment dans des intégrales sur plusieurs saisons : l’oeuvre pour piano de Brahms par Garrick Ohlsson, les sonates pour piano de Mozart par Christian Blackshaw, les sonates pour violon et piano de Beethoven par Andrew Wan et Charles Richard-Hamelin, auxquelles on ajoutera l’an 5 des cantates de Bach et l’intégrale des partitas pour clavecin de Graupner. Bonne nouvelle : une supplémentaire est ajoutée, le 14 septembre, au concert d’ouverture de Marie-Nicole Lemieux.



Quelques pianistes vedettes visiteront la salle Bourgie : Yefim Brofman le 10 février ; Andreas Staier et Alexander Melnikov le 13 mars ; Khatia Buniatishvili le 15 avril. Arte Musica organisera aussi des « Journées Couperin » en octobre, avec, notamment, Christophe Rousset, une « Semaine Louis Lortie » en janvier, accueillera Jordi Savall le 16 février et tiendra un Festival Palazzetto Bru Zane en mars.