Come Fall, Ellen Doty

On dépouille ! Le clip vidéo qui accompagne la chanson September Song illustre dans son introduction le processus de création du projet : les musiciens du studio quittent un à un le champ de la caméra pour ne laisser qu’un rare duo piano-batterie (en plus de la voix délicate de Doty). Cette architecture instrumentale sera la seule utilisée sur le disque, et… bonne idée. Doty a commencé le travail en format plus large, comme sur son premier album, pour réaliser qu’il manquait quelque chose. On postulera qu’il manquait de personnalité — et qu’elle l’a trouvée en duo. Car à défaut d’une profonde originalité, il y a là une signature. L’auteure-compositrice canadienne navigue dans un univers pop-jazz teinté de soul et d’indie folk, de chansons bien écrites et de mélodies fortes — qui n’évitent toutefois pas toujours la facilité. On appréciera davantage Doty dans certains univers enrobés de mystère et portés par une rythmique en contrepoint. À la Casa Del Popolo le 17 avril.



Écoutez September Moon

Come Fall ★★★ Pop-jazz Ellen Doty, Alma Records