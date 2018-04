Premier juin, Lydia Képinski

Fascinante, déconcertante, émouvante, grinçante, épatante, énervante : elle est tout et son contraire, Lydia Képinski, on le sait depuis Granby et surtout depuis sa victoire aux Francouvertes. Son EP déjà déjanté promettait du front encore plus frontal au premier album. C’est le cas, et pas tout à fait : peut-être s’attendait-on tellement à l’étonnement qu’on s’étonne de ne pas être plus étonné. Quand ça explose au milieu de la chanson d’ouverture, c’est bien plus beau que bizarre : ce blitz d’harmonies et de claviers submerge sans noyer. Il n’y a rien de vraiment étrange, rien de banal non plus dans la chanson-titre : on dirait bien que Lydia s’est trouvé un fil d’équilibriste sur lequel avancer sans tomber : « Ce que je n’ai pas fait je vais le faire / Car si j’avais tout vécu / Sans doute je me serais pendue ». C’est dansant dans 360 jours, pas dansable dans l’onirique Belmont, modulé à l’extrême dans Pie-IX, mais pas inaccessible pour autant. Une aventure, oui. Risquée ? Pas tant. Et tant mieux.

Lydia Képinski - Les routes indolores