There’s Always More at the Store, Project Pablo

Le producteur house montréalais Patrick Holland, alias Project Pablo, est sur une lancée : cinq parutions déjà depuis un an. Six mois après l’énergique Hope You’re Well paru chez Technicolour (sous-étiquette de Ninja Tune), il récidive avec un mini-album plus nuancé et transcendant. On reconnaît l’humour du musicien dans la ritournelle effervescente de Napoletana, or la plus sérieuse Remind Me Tomorrow donne le ton au EP, ses riches motifs rythmiques posés sur une basse house sourde déroulant le tapis pour les violons synthétiques disco. Passé la brève composition pour piano (Last Day), on goûte à la crème : l’atmosphère dub de Less and Less plantée par l’écho du synthétiseur, auquel s’accrochent un breakbeat aérien et un piano électrique doucement jazzé. En finale, la longue et magnifique I Heard You Breathing au tempo plus soutenu, une construction rythmique fine comme de la dentelle, introspective et dansante comme savent aussi en pondre DJ Koze ou Four Tet. Elle sera assurément de la sélection du DJ, qui visitera le Datcha, à Montréal, le 29 avril.



There’s Always More at the Store ★★★★ Électronique Project Pablo, Technicolour