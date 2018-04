Anton Bruckner, le curieux destin du «Ménestrel de Dieu»

Avons-nous une perspective déformée de la musique de Bruckner ? Le regard des publics à diverses époques a tant varié que chercher sa vérité, c’est un peu vouloir remplir le tonneau des Danaïdes.

L’intégrale des symphonies de Bruckner par Yannick Nézet-Séguin, offerte à un prix défiant toute concurrence, a attiré l’attention sur ce compositeur des vastes espaces. Les cathédrales brucknériennes sont si grandes que dans certaines interprétations, dont celle de Kent Nagano, le seul mouvement lent de la 8e Symphonie de Bruckner est plus long que la 5e Symphonie de Beethoven au grand complet.

Kent Nagano, qui a également enregistré Bruckner à plusieurs reprises, dirigera cette semaine à l’OSM la 7e Symphonie, oeuvre sur laquelle les interprètes ont radicalement évolué ces dernières décennies.

Bruckner victime du temps

Ne pas aimer la musique de Bruckner n’est pas une tare. La méfiance fut d’ailleurs très largement de mise en France, où public et critique affichèrent une franche hostilité à l’égard d’une musique « cyclopéenne » (qualificatif de Bernard Gavoty) jusque dans les années 1960. Un lent virage ne se fit qu’avec la présentation de la 8e Symphonie par Herbert von Karajan à la cathédrale de Chartres et la création française, par Eugen Jochum, de la 5e Symphonie, en… octobre 1969 !

Mais cette méfiance est-elle vraiment plus condamnable que la déformation qui eut cours dans la sphère germanique, où le génie radical de Bruckner fut, au fond, tout aussi incompris ? Créateur dévot, le « Ménestrel de Dieu » était certes le compositeur des grandes architectures symphoniques, mais aussi un compositeur des aspérités. Ses premiers admirateurs et interprètes, qui eurent pour nom Schalk (deux frères) et Löwe, prirent ces aspérités pour des maladresses et les gommèrent pour faire rentrer Bruckner dans un moule wagnérien.

Alors qu’il était, harmoniquement, en avance sur son temps, Bruckner était alors considéré comme un brave homme un peu gauche qu’il fallait« aider », retoucher, voire réorchestrer. Des partitions tripatouillées furent jouées jusque dans les années 1930 ou 1940, voire après, par le célèbre Hans Knappertsbusch qui ne voulut jamais se remettre en question.

On doit aux musicologues Robert Haas (1886-1960) et Leopold Nowak (1904-1991) d’avoir révélé et édité telle quelle la musique de Bruckner. La 9e Symphonie telle qu’écrite par Bruckner en 1894 n’a été jouée en fait pour la première fois qu’en 1932 par le chef Siegmund von Hausegger, qui créa ensuite, en 1935, la « vraie » 5e Symphonie, 57 ans après sa conception en 1878.

Bruckner, témoin de notre temps

La 7e Symphonie, la plus lyrique, la plus chantante des symphonies de Bruckner, choisie par Kent Nagano, est, parmi les neuf symphonies d’Anton Bruckner, la plus typique d’un autre phénomène : celui d’une étonnante évolution interprétative au fil du temps. La manière dont les interprètes respirent et chantent Bruckner a changé. Les chefs surjouent-ils aujourd’hui le gigantisme et le mysticisme d’Anton Bruckner ? Se regardent-ils jouer de la musique en grands épanchements au lieu de la prendre à bras-le-corps ?

Le premier mouvement, en particulier, est énigmatique. En étudiant de manière approfondie les enregistrements et bandes de concerts publiés dans les 40 années suivant les gravures d’Oskar Fried en 1924 et Jascha Horenstein en 1928, nous voyons clairement que la durée moyenne d’exécution était alors en moyenne de l’ordre de 18 minutes et 30 secondes. La respiration induite (en musique, on appelle cela l’agogique) concorde fort logiquement avec l’indication allegro moderato.

Très rares sont les interprètes des 40 dernières années qui descendent en dessous de 20 ou 21 minutes dans le même mouvement ! En 2009, à Montréal, Kent Nagano était à 23 minutes et, sur son CD, Yannick Nézet-Séguin en prend 22. Sans faire de la « musicologie au chronomètre », le rapport entre les deux premiers volets de l’oeuvre s’en trouve complètement changé puisque la différence avec le « très solennel et très lent » qui suit est estompée, et on a l’impression d’avoir une symphonie qui débute par mouvements « lents ».

Bruckner deviendrait-il, malgré lui, le reflet d’une époque à la recherchede de spiritualité ? Le pourquoi et le comment d’une dérive aussi marquée restent une vraie énigme. Peut-être, dans un monde tendu, sommes-nous alors à la veille d’un retour à un Bruckner plus incarné et sanguin ?

Dans l’atelier du compositeur

Retrouver une certaine « vérité » brucknérienne ne passe pas forcément par une interprétation différente de partitions connues, mais aussi par le recours à des partitions rares nouvellement reconstituées. Bruckner, qui, toute sa vie durant, a eu du mal à faire jouer ses oeuvres, a accepté de les retravailler dans l’espoir de les faire exécuter. Mais quelles étaient ses vraies volontés ? Plusieurs musicologues partent désormais à la source de son inspiration. Kent Nagano est sensible à cette approche qui a enregistré la version originale (1873) de la 3e Symphonie, mais aussi des 4e et 8e. Yannick Nézet-Séguin a opéré le même choix pour la 3e Symphonie.

Un chef se distingue aujourd’hui en recherchant et en enregistrant ces partitions rares, des versions princeps ou intermédiaires. Son nom est Gerd Schaller et son entreprise sérieuse, réunie en coffret début mars, permet de découvrir le jet initial (1866) de la 1re Symphonie, les éditions du très sérieux musicologue William Carragan des Symphonies no 2 (la fin diffère positivement) et no 3 (1874, version originale de 1873, retravaillée), la 4e dans deux moutures, dont l’une avec finale alternatif (Volksfest-Finale).

Les 5e, 6e et 7e n’offrant pas d’alternatives particulières, les explorations de Schaller reprennent dans la 8e, avec une version intermédiaire de 1888 (un adagio différent) et deux versions de la 9e Symphonie proposant des reconstructions du finale par Carragan et par Schaller.

Ce coffret, qui s’adresse évidemment aux amoureux spécialistes du compositeur, montre que l’exploration n’en est pas achevée. De tous ces travaux la version Carragan de la 2e Symphonie, aussi adoptée par Herbert Blomstedt, est à mes yeux l’avancée la plus essentielle dans la connaissance du compositeur.



Bruckner en concert

Kent Nagano dirige la 7e Symphonie, à la Maison symphonique de Montréal, les 11 et 14 avril à 20 h.



Bruckner au disque

Les 9 symphonies Yannick Nézet-Séguin, Orchestre Métropolitain, Atma, 10 CD, ACD2 2451



Les symphonies complètes

Gerd Schaller, Philharmonie Festiva, Profil-Haenssler, 18 CD, PH17024