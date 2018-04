Michael Daugherty. Dreamachine (2014), Trail of tears (2010), Reflections on the Mississippi (2013). Orchestre d’Albany, David Alan Miller.

L’Américain Michael Daugherty, né en 1954, s’intéresse aux atmosphères du monde contemporain. Ce nouveau CD Naxos, enregistré par un orchestre un peu « gris », titre sur Dreamachine, un concerto pour percussion et orchestre écrit pour et créé par Evelyn Glennie, qui se veut un « hommage aux inventeurs qui ont créé des machines réelles et fantastiques ». Moderne, efficace, pragmatique : la recette Daugherty fonctionne à plein et il ne manque plus que le film pour illustrer la panoplie infinie d’effets sonores qui captent l’attention de l’auditeur. Daugherty est pragmatique, car il réconcilie la création avec les lambeaux de curiosité qui restent aux mélomanes des sociétés symphoniques et enrichit le répertoire des concertos pour percussion avec une oeuvre qui frise les 35 minutes comme un concerto pour piano de Beeethoven. Le CD comprend aussi un très charmeur concerto pour flûte et orchestre de chambre et un concerto pour tuba fort convaincant pour un instrument a priori rétif. Là aussi, des ajouts de répertoire bien malins.



Michael Daugherty ★★★ 1/2 Classique Dreamachine, Trail of Tears, Reflections on the Mississippi, Orchestre d’Albany, David Alan Miller, Naxos, 8.559807