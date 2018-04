Émile Proulx-Cloutier à l’Outremont: chanter vents et marées

On entend des vagues. C’est le même effet sonore qui lance l’album Marée haute, mais je me surprends à regarder le beau plafond de l’Outremont, comme si le ciel allait se déverser, comme si ça allait craquer sous la pression et les eaux, nous submerger. Il faut dire qu’à l’extérieur, mercredi soir, ça vente à écorner les boeufs, une sorte de blizzard s’est mis à souffler soudainement et méchamment sur la ville, on ne voit plus à trois pas. J’imagine l’espace d’un instant la catastrophe, d’où je suis j’embrasse du regard toute la salle, le plafond, le balcon, le parterre, la scène. Juré, je vois tout s’écrouler. Une fin du monde.

Mais oui, j’exagère : la vénérable bâtisse tient bon depuis presque un siècle, non ? Depuis 1929, c’est du solide ! Ça doit être les modulations extrêmes dans la chanson qui me font de l’effet, qui exacerbent tout. « Y en a qui mentent comme ils respirent/Moi je veux pas te mentir pour respirer», chante Émile Proulx-Cloutier. Et s’élève un grand blizzard de musique, trombone, tuba, percussions : l’arrangement de la chanson Petite valise ondule violemment, ça passe de moments piano-voix à de véritables mers déchaînées, marées hautes instantanées.

Retenir son souffle

La tempête continue pendant Les murs et la mer, et ça tape fort dans Le pas si léger (après la première partie a cappella). Émile n’y va pas à moitié. Tendresse ou tourments. Calme ou tempête. Tout l’un, tout l’autre. C’est tout doux dans L’enfant-scaphandre, et puis ça se remet à virevolter dans Les retrouvailles. Les sentiments ne sont pas mièvres, les musiques non plus. Son adaptation de Mommy en Maman, où un enfant autochtone cherche sa langue comme le petit Canadien français cherchait la sienne dans la version de Gilles Richer et Marc Gélinas. L’arrangement violon-violoncelle-clarinette-tambour confère à la chanson une gravité qui a quelque chose de tribal. L’Outremont retient son souffle, je jurerais qu’il ne vente plus dehors.

C’est très applaudi. Pour la première fois du spectacle, Émile s’éloigne de Marée haute pour revenir à Aimer les monstres, la chanson-titre de l’album précédent. Il fallait décoller un peu de la réalité après Maman : pour le petit garçon, c’est le temps de tuer des monstres, ça défoule. « L’oeil de la nuit me regarde tout le temps », chante notre homme alors qu’un lent crescendo ajoute à la tension. Suit un monologue, une histoire mettant en scène Staline et une chanteuse qui lui en impose : place aux femmes qui changent le monde. Émile slamme Force océane, s’emporte comme un grand vent qui se lève. Entracte.

Le rigolo en trop ?

Au retour, c’est à nouveau l’urgence : haletant Joey la nuit. Les quatre musiciens multi-instrumentistes (Étienne Ratthé, Benoît Rocheau, Guido Del Fabbro, Guillaume Bourque) se la jouent jazz-rock trépidant. Ça fonctionne moins, je trouve. C’est évident quand arrive La luciole : on plonge dans le monde métaphorique d’Émile Proulx-Cloutier, cette manière de raconter qu’il maîtrise tellement. Constat : c’est lorsque les chansons sont un peu plus grandes que nature que l’auteur-compositeur-interprète-pianiste donne sa pleine mesure. Les chansons plus terre à terre de l’album Marée haute ont besoin de grands mouvements dans l’instrumentation, celles du premier album ont de l’envergure en soi. Ce n’est pas valeur ajoutée, c’est intrinsèque.

Je chipote. On est quand même dans le très haut niveau de la chanson d’auteur, pour ainsi dire à chaque ligne. Quelque part dans les parages de Léveillée, de Desjardins. La chanson la moins intéressante d’Émile Proulx-Cloutier intéresse plus que la plupart des intéressantes d’autrui. Au point où l’on se demande pourquoi il tient à faire le rigolo dans ses monologues. Oui, ça fait beaucoup rire. Dans la chansonnette parodique (et inédite) Nancy, on comprend que le gaillard veut déshabiller un peu son personnage de chanteur intense. Mais n’est pas Michel Rivard qui veut : ça fonctionne, ça plaît, mais ça détonne trop. Il a bien le droit de rigoler et faire rigoler, Émile, mais la courbe émotionnelle du spectacle en pâtit.

Cela dit, dès qu’il commence la douloureuse Mon dos, on est à nouveau saisis. Peut-être la soupape rigolote est-elle nécessaire ? Le fait est que la brechtienne et extraordinaire histoire de madame Alice, la poignante Derniers mots et l’appel Mayday composent une finale immense. Le plafond en vibre. Et si tout s’écroulait parce que les chansons nous remuent trop ? C’est la leçon de cette soirée de première montréalaise : les plus grandes tempêtes ont lieu en dedans.